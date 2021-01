El Municipal d'Olot renovarà la coberta de la tribuna per 100.000 euros

Mentre a la gespa l'equip lluita per millorar els números i no haver de patir fins l'últim moment per salvar la categoria, a Olot hi ha feina més enllà. El Municipal renovarà la seva fesonomia amb uns treballs que serviran per canviar-li la cara a la coberta de la tribuna. Un capítol més en una remodelació que, pas a pas, vol modernitzar la instal·lació. Si l'any passat es va dur a terme la instal·lació d'un marcador electrònic, es va millorar el quadre elèctric i es va construir una bastida per fer-la servir com a zona e premsa a la graderia lateral, ara s'aposta per una obra major que hauria de començar en poques setmanes. Ràdio Olot informava ahir que l'Ajuntament aposta per la construcció d'una nova coberta que taparà, de punta a punta, aquesta part del camp. Amb una tribuna renovada, el Municipal podrà encabir-hi més gent un cop es permeti el retorn del públic a les graderies.

El proper 5 de febrer s'acabarà la licitació de l'obra, a mitjan mes s'hauria d'adjudicar i serà a partir d'aquest moment quan podrien començar els treballs per retirar la coberta actual, que data de la dècada dels seixanta. Segons explicava el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sellabona, tot el procediment s'allargarà com a molt un centenar de dies, pel que l'obra hauria d'estar enllestida com a màxim en uns tres mesos des que comenci. Es substituïrà l'actual coberta per una de nova, deixant la part que ja es va construir fa poc per allargar aquesta zona fins la part dels vestidors vells. La coberta renovada s'allargarà uns trenta metres més i arribarà fins la zona del córner de l'entrada del camp.

Tot plegat costarà uns 100.000 euros al consistori, que també té a la seva agenda la possibilitat de reformar els lavabos o de col·locar seients a la graderia per a major comoditat dels espectadors. La renovació de la coberta de tribuna es durà a terme mentre es desenvolupi aquesta temporada i no hi ha d'haver cap problema perquè l'obra coincideixi amb la disputa dels partits de la primera plantilla a casa.