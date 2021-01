Dani Garcia s'acomiada del Bàsquet Girona amb agraïment: «Només m'emporto coses positives»

El d'ahir el darrer partit de Dani Garcia amb el Bàsquet Girona. El base cedit pel Baxi Manresa va acomiadar-se amb un triomf a Fontajau després que els manresans hagin decidit recuperar-lo per competir a l'ACB. "La meva valoració és increïble. Hi ha un bloc sòlid amb moltes ganes de treballar. Estic il·lusionat pel nou projecte que tinc però també estic trist per deixar aquest club i aquesta ciutat. Només m'emporto coses positives", ha explicat Garcia abans de marxar.

Amb l'adéu de Dani Garcia, que s'havia convertit en un jugador important al Bàsquet Girona, caldrà veure si Carles Marco i Jordi Plà busquen un substitut.