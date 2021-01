Un gran Spar Girona frega la campanada contra l'Ekaterinburg (90-83)

L'Spar Girona ha fregat la campanada aquesta tarda contra l'Ekaterinburg (90-83) en el segon partit de la segona bombolla de l'Eurolliga. L'equip d'Alfred Julbe ha jugat un excel·lent bàsquet tot i tenir el cap en la "final" de demà contra l'Schio i per moments ha arribat a somiar en el miracle de la victòria, que ja hauria donat la classificació per als quarts avui mateix. Al final, però, l'equip rus, liderat per la belga i Quigley, ha acabat fent bons els pronòstics.

Un 2+1 de Meesseman a 3.20 pel final del partit donava el màxim avantatge d'onze punts a l'Ekaterinburg en tot el partit (86-75), però ni així l'Spar Girona s'ha donat per vençut davant la constal·lació d'estrelles de l'equip rus. Un triple d'Araújo i un 2+1 de la gallega, més dos tirs lliures de Labuckiene han mantingut l'Uni dins del partit (88-83) a 1:43, però una pilota perduda de Ferrari poc després ha sigut el principi del final, sentenciat per Meesseman (90-83). No obstant això l'equip d'Alfred Julbe ha caigut amb el cap ben alt, impedint que l'Ekaterinburg trenqués el partit i fent un treball boníssim a partir d'una defensa en zona que per moment ha ennuegat a les rivals.

L'Spar ha marxat al descans perdent només de tres (44-41) gràcies a un triple de Palau, després d'un segon quart on s'havia vist fins i tot quatre punts per sobre (30-34) després d'un triple de Vasic. En la segona part ha manat l'Ekaterinburg, sense aconseguir trencar mai el partit. Reisingerova (16), Labuckiene (14) i Palau (13) han sigut les màximes anotadores gironines. Si l'Schio guanya aquest vespre (20.00) el Riga l'Uni es jugarà el bitllet per a quarts demà contra les italianes (amb l'avantatge que li valdria una derrota per menys de 4 punts). Si les letones guanyessin, l'equip gironí estaria classificat avui mateix.