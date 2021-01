L'afició de l'Spar Girona rep les jugadores a Fontajau després de la gesta a l'Eurolliga

Una cinquantena de persones ha rebut aquesta tarda l'Spar Girona a Fontajau després de la fita històrica aconseguida a Schio. L'entitat gironina jugarà per primer cop uns quarts de final de l'Eurolliga i l'afició ha respost rebent a la plantilla tal com es mereix, en una temporada marcada per la pandèmia, que manté els partits a porta tancada. Els seguidors, que han desplegat una pancarta on es podia llegir "Gràcies", s'han col·locat a les escales del pavelló a l'espera que arribés l'autobús que duia la plantilla des de l'aeroport de Barcelona. L'Uni ha arribat a 2/4 de 7 de la tarda, ha sigut rebut amb una forta ovació, i les jugadores han tornat els aplaudiments als seus aficionats.

Les jugadores han saludat als aficionats aplegats a Fontajau. Totes menys Laia Palau, que s'ha quedat a Barcelona. Ara l'Spar Girona ja pot tornar a pensar en la Lliga, que reprendrà el proper divendres 29 de gener a Fontajau contra el Bembibre (19.30), penúltim classificat de la categoria.