L'Olot traspassa el central Lluís Aspar al Sevilla

La bona feina de l'Olot pel que fa al planter comença a donar els seus fruits. Arumí, Julià i Àlex Garcia són habituals a les convocatòries del primer equip al costat de Lluís Aspar. El central de Molló, tanmateix, vola de la Garrotxa per fer el salt al filial de Sevilla. Així ho va anunciar ahir el club, que ha arribat a un acord pel traspàs d'Aspar al conjunt andalús a canvi d'una quantitat econòmica, i d'unes variables en funció del rendiment. De només 20 anys i amb 40 partits a la categoria de bronze -només 3 enguany per culpa d'una lesió-, Aspar era un caramel molt abellidor. De fet, feia temps que el ripollès era seguit per una bona colla de clubs i al final ha estat el Sevilla qui se l'ha endut pel seu filial. L'adeu d'Aspar deixa l'equip sense un efectiu en defensa i ara caldrà veure si el club li cerca un relleu.

D'altra banda, l'equip visita demà el Johan Cruyff per enfrontar-se al Barça B. El partit podria ser un ultimàtum per a Raúl Garrido en cas de derrota. «És com si la teva dona et digués que s'està plantejant deixar-te però, si et portes bé el cap de setmana, potser continuarà amb tu. Com et quedes? Dolgut. Sobretot quan la relació en aquest matrimoni ha estat genial, gairebé perfecta», deia el tècnic, molt «decebut» amb les intencions de la junta directiva, a qui no va fer gens de gràcia l'empat contra el Cornellà.