El Barça necessita la victòria a Elx per recuperar les millors sensacions

Elx i Barcelona s'enfronten avui en un partit en què l'equip il·licità pretén aprofitar l'absència de Leo Messi i l'esgotament del seu rival per frenar la seva caiguda i escapar de la zona de descens. El Barça tampoc està per tirar coets. La derrota a la final de la Supercopa d'Espanya, el diumenge passat, davant de l'Athletic Club (2-3) va enfosquir la regularitat de Lliga que havia mostrat l'equip aquest 2021. A més, la victòria contra el Cornellà (0-2) a la Copa del Rei no va deixar bones sensacions. No obstant això, el tècnic Ronald Koeman vol passar pàgina i se centra en el partit d'avui: un dels vuit seguits a domicili entre lliga, Supercopa i Copa. «Mai ho he viscut. És una xifra brutal. Vuit partits és una bogeria», deia.

Per aconseguir el triomf , Koeman haurà de reconstruir l'equip per culpa de les baixes de MessiGerard Piqué i Sergi Roberto, i els atacants Philippe Coutinho i Ansu Fati. En canvi, el lateral Sergiño Dest, absent davant el Cornellà per unes molèsties musculars a la cama dreta, ja s'entrena amb normalitat i està a la convocatòria.

«Estem cada vegada més assentats a Lliga. Falten molts partits i tenim la sensació que hem merescut més punts», afirmava per la seva banda l'entrenador de l'Elx, Jorge Almirón. El conjunt local arriba al partit rearmat d'efectius després de recuperar lesionats i sancionats, mentre que el Barcelona acumula un important desgast físic com a conseqüència d'haver disputat tres pròrrogues en només deu dies. El vestidor de l'Elx, que suma ja tres mesos sense guanyar, confia vèncer un Barcelona que sembla més humà que mai aquesta temporada. Almirón, recupera per a aquest compromís Iván Marcone, Mfulu, Luismi Sánchez, Dani Calvo i Tete Morente. Johan Mojica, cedit pel Girona, i que ja va debutar contra el Valladolid, tornarà a jugar.