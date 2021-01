«Una cosa així és emocionant»

Divendres l'Spar Girona va fer història en classificar-se per primer cop en la seva història per uns quarts de final de l'Eurolliga. Això ho saben perfectament els seus aficionats, que, 24 hores després del partit davant Famila Schio, van rebre les jugadores gironines tal com es mereixen en la seva arribada a Fontajau des de l'aeroport del Prat. Més de mig centenar de persones es van aplegar als voltants del pavelló gironí per felicitar de primera mà el conjunt dirigit per Alfred Julbe, i les jugadores van respondre. Tot i la distància que s'ha de mantenir a causa de la pandèmia, les jugadores van voler respondre l'agraïment al seu públic. Totes, menys Laia Palau, que s'havia quedat a Barcelona, es van fer fotos i van firmar autògrafs tot i l'evident cansament acumulat després de disputar tres partits en quatre dies. Sobretot els dos últims, davant Ekaterinburg i Famila Schio, van ser d'una exigència física notable. La trobada va acabar amb un crit d'«Uni» entre plantilla i aficionats, amb María Araújo fent de mestra de cerimònies. La de Vigo, una de les jugadores més destacades en aquesta segona «bombolla» a Itàlia, va ser qui va demanar fer un crit tots junts per celebrar aquesta fita històrica per al club.

Entre les persones congregades a Fontajau hi havia, com no podia ser d'una altra manera, el president de l'entitat, Cayetano Pérez, i també el director esportiu del club, Pere Puig. Pérez reconeixia que «una cosa així és molt emocionant. Sobretot, quan et venen al cap tots els esforços que estem fent i per tot el que estem passant aquest any. Això et fa sentir molt orgullós de la feina feta».

De fet, el president recordava ahir al matí a través de Twitter que feia just un any que Fontajau s'havia vist afectat pel temporal Gloria i, a més, «ens ha enganxat la covid». «Intentem refer-ho una mica tot, a poc a poc i com podem perquè no hem tingut cap ajuda ni subvenció de les institucions», afirmava Pérez. En la mateixa línia, Pere Puig deia que «és una fita històrica estar entre els vuit millors equips d'Europa», però també afegia que «s'ha de continuar perquè això no atura i no s'ha guanyat cap títol». Tot i així, el director esportiu gironí també exposa que «des de l'Uni mai ens hem plantejat assolir títols. L'objectiu del club és anar fent passes endavant. La de divendres és una més i no podem aturar».

En l'Eurolliga tocarà enfrontar-se en quarts de final a l'etern rival, el Perfumerías Avenida. Serà a una eliminatòria a doble partit entre el 14 i el 20 de març i en una única seu encara per decidir. «Ens hagués agradat trobar-nos amb un altre equip», explicava Cayetano Pérez. El president del club gironí també va dir que «seria molt maco» acollir a Fontajau aquesta eliminatòria, «però sabem que és molt díficil». Per la seva banda, Pere Puig expresava que «Salamanca està per damunt nostre, però veurem com està d'aquí a dos mesos». I és que ara venen moltes setmanes netes, sense competició entre setmana, i això ho hauria d'aprofitar l'equip entrenat per Alfred Julbe per créixer, ja que «si ara t'atures i no creixes més, d'aquí a dos mesos no tindrem opcions».

Ara, la plantilla tindrà un petit descans, ja que fins divendres (19.30) no té el següent partit. Serà a Fontajau davant del Bembibre, penúltim classificat de la Lliga.