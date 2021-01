La falta d'encert fa que el Figueres només pugui empatar a Vilatenim

Amb la moral alta. Així arribava el Figueres ahir a Vilatenim en el primer partit a terres empordaneses del 2021 després de vèncer (0-1) a tot un Girona B a domicili la setmana passada. El rival, la FE Grama, podria semblar el més idoni per seguir acumulant victòries però la manca de punteria va fer estralls en els homes de Javi Salamero que només van poder esgarrepar un punt (0-0). Van tenir les millors ocasions en un duel on no van generar els suficients espais. Tot i això, Salamero valorava el resultat com a just.

Dinàmiques contraposades. Això no vol dir res. En aquesta categoria cada partit és una nova batalla on pot passar qualsevol cosa. El Figueres trepitjava per primer cop aquest any Vilatenim per rebre la Grama i regalar-se un nou triomf. Si l'afició empordanesa hagués pogut entrar al camp, d'entrada hauria tingut un esglai. Els barcelonins van poder obrir la llauna amb dos ocasions seguides de Franco i Víctor. Una va ser aturada per Andrés i l'altra va anar a fora.

Aquests dos avisos havien de despertar un Figueres endormiscat però qui va posar el perill va tornar a ser la Grama. Sort, un altre cop, d'Andrés que va evitar el 0-1. L'empat a 0-0 reflectia en l'electrònic. Els locals només van avisar a través de les centrades de Coto. A la represa Andrés va seguir sent protagonista impossibilitant encaixar cap gol. Tot i la quantitat d'ocasions dels visitants, la més clara va se de Medina que va estabellar el seu xut al travesser. Al final, taules i repartiments de punts en un duel que Javi Salamero va titllar de just i on va fer debutar a la segona meitat Marc Granero.