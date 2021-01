L'Olot se la juga contra el Barça B

Les jornades passen i cada cop hi ha menys marge de maniobra. L'Olot afronta aquesta tarda una nova final a l'estadi Johan Cruyff (18.30 h), on està obligat a convertir el bon futbol en una victòria. L'equip de Raúl Garrido encara no ha trobat la tecla aquesta temporada i, tot i que porta quatre jornades sense conèixer la derrota, els empats han resultat ser insuficients per sortir de la part baixa de la classificació -és penúltim amb 11 punts. A més hi ha hagut enrenou al club aquesta setmana i el duel d'aquesta tarda podria ser un ultimàtum per al preparador.

«Després de tres temporades i mitja, em dol. És la primera ocasió que passem per un moment delicat i m'hauria agradat que la confiança fos una altra. El futbol és així i he d'acceptar-ho com a professional. El més important és l'equip i intentarem guanyar el partit contra el Barça B», expressava Garrido dijous en la roda de premsa prèvia. Superar els blaugrana no serà fàcil després de l'última derrota contra el Nàstic: « Està en una clara línia ascendent, al seu estadi ho ha guanyat pràcticament tot. És un equip difícil, té molt de talent i ja està agafant la versió més competitiva. Jugar en aquest camp ens estimula i no ens fa por».

El tècnic va reconèixer que «ha estat una setmana complicada perquè vam tenir la possibilitat de fer un salt qualitatiu i quantitatiu. Estem connectats i concentrats, no podem lamentar-nos. Estic convençudíssim que podem sumar els tres punts». En aquest sentit, va explicar que se sent «amb força» i així ho va demostrar publicant una imatge de l'equip fent pinya a les seves xarxes socials. «És evident que estem en clara progressió. Els jugadors em demostren que volen créixer amb aquesta idea», va afegir. L'Olot segueix pentinant el mercat després de traspassar Lluís Aspar al Sevilla Atlètic.