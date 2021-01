El Madrid goleja l'Alabès després del dur sotrac de la Copa

El Reial Madrid es va sobreposar al sotrac inesperat de la Copa del Rei de dimecres samb Alcoià i també a l'eliminació en la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic. De fet, el conjunt blanc no guanyava des del passat 2 de gener davant el Celta (2-0) i és que abans de les dues derrotes en el torneig del KO i a casa davant els bascos, els madrilenys també havien empatat a El Sadar (0-0). Va ser l'Alabès qui va pagar els plats trencats, amb un Madrid que va anar per feina des dels compassos inicials de partit. No li estan sortint bé, de moment, les coses a Abelardo que encara no ha pogut guanyar com a màxim responsable de la banqueta vitoriana després de tres partits.

Sense Zinédine Zidane, confinat després d'haver donat positiu per Covid-19, el màxim responsable a la banqueta blanca va ser el segon entrenador, David Bettoni. El francès va viure un partit plàcid i que ja estava gairebé sentenciat després dels 45 minuts de joc amb el 0-3. I és que Casemiro, Benzema i Hazard van trobar allò que el Madrid tant havia trobat a faltar en els últims partits: el gol. En els tres duels anteriors, els blancs només havien estat capaços de marcar dues dianes amb 300 minuts, i ahir ja n'havien fet tres en tres quarts d'hora.

Els tres canvis de l'entrenador local al descans van fer afecte quan Joselu va retallar distàncies al minut 60, però seria un miratge, ja que 10 minuts més tard, Benzema marcava el seu segon gol i esvaïa les poques esperances del conjunt d'Abelardo per treure un resultat positiu.