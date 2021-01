El Barcelona prolonga la seva bona ratxa com a visitant i enfonsa l'Elx

El Barcelona va aconseguir una victòria sense brillantor a Elx (0-2) que li permet mantenir la seva ratxa triomfal a domicili a la Lliga i agreujar una mica més la situació de l'equip il·licità, que encadena un total de trenze partits sense sumar els tres punts.

Un gol de De Jong a la fi de la primera part (min. 38) i un altre de Riqui Puig a les acaballes del partit (min. 88) van servir perquè el Barcelona tirés endavant un compromís marcat per l'absència de Leo Messi i en el qual Ter Stegen va ser providencial una vegada més refusant amb solvència l'única ocasió il·licitana.

El conjunt que dirigeix Ronald Koeman des de la banqueta va complir des del primer minut amb el guió previst i va assumir el comandament absolut del partit davant un Elx replegat a l'espera de rendibilitzar algun error del seu rival. El conjunt català, amb un ritme lent i previsible a la seva sala de màquines, va carregar gairebé tot el seu joc d'atac per la banda que ocupava Ousmane Dembélé. El francès va mantenir una dura pugna amb el seu marcador, el jugador colombià cedit pel Girona Johan Mojica. El Barcelona, molt encallat i imprecís en el seu joc d'atac, només va generar una mica de perill en accions a pilota aturada i en xuts llunyans de Busquets i Pedri. L'Elx, que no patia en defensa, es va anar animant a llançar-se a l'atac amb el pas dels minuts i va rondar la porteria de Ter Stegen en només una ocasió, però la rematada de cap de Raúl Guti va marxar desviada per sobre el travesser. L'equip d'Almirón se sentia cada vegada més còmode, ja que el seu treball col·lectiu havia aconseguit desconnectar del partit a Griezmann i Braiwhite, que pràcticament no van tocar l'esfèrica durant la primera meitat, mentre que Pedri i Alba tenien una incidència intermitent.

Malgrat l'espessor, però, una accelerada dels de Koeman per la banda esquerra de l'atac va ser suficient per obrir la llauna abans que l'àrbitre anunciés el descans. Braithwite va guanyar l'esquena a la defensa i va enviar un centre a l'àrea que De Jong només va haver d'empènyer sobre la línia després d'un refús defectuós de Diego González.

A la represa, l'Elx va donar mostres de l'impacte anímic del gol en els primers minuts, en què el Barcelona va jugar a plaer, dominant la pilota, sense patir en defensa, però amb poques ocasions clares per resoldre el partit.

Salvador Ter Stegen

Amb el pas dels minuts, però, els d'Almirón van anar avançant les seves línies de pressió i acumulant jugadors en atac. El conjunt il·licità va tenir la seva gran oportunitat als peus de l'argentí Rigoni, després d'un gravíssim error de Mingueza, que va ocupar la posició de lateral dret. Tot i així, només va ser un ensurt perquè Ter Stegen va sortir victoriós en el mà a mà amb el davanter. El Barcelona, amb cansament acumulat del darrer partit de Copa, no va permetre que el partit es descontrolés i va tornar a baixar les revolucions del joc amb un joc lent i poc profund. Així, Almirón va intentar reactivar el seu equip amb els canvis, entre ells el del veterà Nino, però els locals van ser incapaços de generar més perill.

A les acaballes, Édgar Badia va evitar dues vegades que Trincao s'estrenés com a golejador amb el seu equip, però no va poder aturar un gran cop de cap de Riqui Puig, que tot just portava uns segons al camp. Puig va celebrar el gol amb efusivitat i es va mostrar en sintonia amb els seus companys. El gol va posar la rúbrica a una victòria grisa del conjunt de Koeman davant un rival en caiguda lliure.