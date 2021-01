Duel per la primera posició del grup per evitar França

La selecció espanyola d'handbol entrenada pel sarrianenc Jordi Ribera ja té el bitllet assegurat pels quarts de final del Campionat del Món d'Egipte, però avui intentarà sumar una victòria davant Hongria (18 h, Teledeporte) que la faria ser primera del seu grup. Quedant al capdamunt, els espanyols es trobarien en quarts de final el segon classificat del grup III, en aquest cas Noruega. D'aquesta manera, també evitarien el primer del grup, França, amb qui s'enfrontarien en cas de perdre o empatar avui.

Per quedar en aquesta primera posició del grup també lluiten els hongaresos, que no ho han guanyat tot en aquest Mundial i que amb un empat en farien prou per segellar la primera plaça. En canvi, els espanyols, tot i guanyar dissabte amb solvència, van deixar dubtes en els partits inicials.

Tot i així, reservar forces pel següent compromís pot ser una de les claus que ens trobem en el partit d'avui. Però també són importants les sensacions amb les quals arriben els equips. Espanya i Hongria no es poden permetre una mala actuació que els generi dubtes abans d'afrontar la fase decisiva de campionat. Dimecres, disputaran el seu partit de quarts de final i, en cas de passar l'eliminatòria, jugarien divendres la semfinal i diumenge la final.

Jordi Ribera, tot i haver estat campió d'Europa l'any passat amb Espanya, mai ha pogut passar més enllà d'uns quarts de final en un Campionat del Món. Al capdavant del combinat espanyol va caure als quarts de final el 2017, mentre que el 2019 no es va passar de la segona fase de grups. Com a seleccionador brasiler, el sarrianenc va arribar a disputar uns vuitens de final en el Mundial de 2013.

Pel que fa als altres grups, Dinamarca ja està classificat en el Grup II, mentre que Argentina, Croàcia i Qatar es juguen l'altra plaça. Suècia i Egipte són els classificats del Grup IV.