El Girona femení guanya a l'Europa per recuperar el somriure

El Girona femení guanya a l'Europa per recuperar el somriure girona fc

Una victòria tan necessària com merescuda. El d'Eduard Sanmartín va recuperar el somriure després de guanyar a l'Europa (3-2) gràcies a un doblet d'Alba Góngora i un gol de Blanca Cros. Sumar el segon triomf de la temporada dona un cop de moral i confiança a les gironines per creure en la permanència. Encara hi són a temps.

L'inici va ser impecable amb un gol matiner de Góngora, que va reivindicar-se. Tot i els intents de les escapulades per empatar, el Girona no va cedir amb una gran defensa liderada per Berta Doltra i les aturades de Clara Sabadell. Va sentenciar Cros amb el tercer gol.