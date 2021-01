Helena Oma canvia l'Spar Girona per l'Ensino de Lugo

Helena Oma deixa l'Spar Girona després de gairebé cinc anys. "Vaig arribar gairebé sent una nena, sense tenir clar què fer amb la meva vida esportiva, i això ara és casa meva i he tingut l'oportunitat de compartir vestidors amb les millors jugadores", ha explicat. "He intentat donar el meu 100% i m'he sentit estimada", ha afegit, però ara vol seguir la seva carrera en un lloc on pugui tenir més protagonisme. Fitxa per l'Ensino Lugo. "Potser a algú no li agrada que marxi a mitja temporada però ara és el moment d'agafar un tren diferent i anar a un altre lloc", ha subratllar.

Oma surt d'una greu lesió "i les coses que estic buscant no les trobo tant a Girona. Vull veure de què soc capaç i tinc clar que els minuts me'ls hauré de guanyar". La jugadora ha marxat agraïnt l'estima i el suport del club i l'afició i ha destacat que "em sap greu no haver-me pogut acomiadar com tocava. No és un adeu, es un fins aviat", ha tancat.

Pere Puig ha explicat que Oma surt per voluntat pròpia. "A l'octubre ja ens ho va demanar, quan sortia de la lesió, i vam quedar que ens donaríem un temps. Al final el seu representant ens ho va tornar a plantejar i vam quedar que ho faríem després de la bombolla de l'Eurolliga", ha detallat. L'Uni no fixarà cap nou reforç. "La situació econòmica és catastròfica i no ens ho podem permetre. És inviable. Ara estem estudiant com podrem suplir aquesta baixa, perquè cal tenir quatre llicències de jugadores nacionals a la Lliga Femenina".