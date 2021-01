La pandèmia obliga a ajornar per segon any el torneig MIC

Davant la impossibilitat de celebrar el MICFootball sense posar en risc la salut dels participants per la COVID-19, des de la direcció de MICSports s'ha decidit posposar el torneig d'aquest any per la Setmana Santa de 2022. No obstant, des de MICSports s'està planificant un nou torneig per a finals de juny d'aquest 2021, el MIC SUMMER CUP. Es tractarà d'una competició adaptada a les circumstàncies per fer costat als equips locals, estatals i internacionals que han donat suport al torneig en les 19 edicions, amb l'objectiu d'oferir un esdeveniment el més atractiu possible.

Juanjo Rovira, director del MIC, explica que "tot i que aquest any no podrem celebrar el MIC tal i com el coneixem, per Setmana Santa, estem treballant amb moltes ganes per oferir, al juny d'aquest mateix 2021, un torneig adaptat a les circumstàncies pels equips que ens han donat el seu suport al llarg de tants anys. Confiem en tornar l'any vinent amb més força i celebrar els 20 anys del torneig amb totes les garanties i la mateixa qualitat de sempre. Des de MICSports treballarem amb el compromís d'oferir una gran edició on veure gaudir a les joves promeses del futbol formatiu en un entorn segur".

El MIC ja no va es va jugar el 2020 per la pandèmia i els darrers anys havia acollit, entre els tornejos de futbol i de bàsquet, més de 1.100 partits i uns 7.500 jugadors repartits en més de 400 equips procedents d'una cinquantena de països de tot el món. Les competicions (19 edicions en futbol i 3 en bàsquet) se celebren per Setmana Santa durant cinc dies a una quarantena de seus de les comarques gironines i generen al territori un impacte superior als 11,5 milions d'euros, segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona al 2018.