El Barça deu 197 milions en traspassos

El FC Barcelona ha de pagar 196.700.000 d'euros en traspassos de jugadors, segons la memòria que l'entitat blaugrana va fer pública ahir i que confirma la seva més que delicada situació econòmica. I és que el club ha augmentat en un 55,5% el deute net en una sola temporada, passant dels 217 milions d'euros de l'exercici 2018-2019 als 488 milions del curs 2019-2020. I també ha incrementat en un 31% el deute a curt termini, que passa de 505.500.000 a 731. Aquesta deute net de 488 milions situa la ràtio estatutària marcada en l'article 67è dels estatuts en 3,64, clarament per sobre del límit màxim marcat, que és de 2.

Entre les partides pendents es troben aquests 196.700.000 d'euros per traspassos de jugadors, com el de Frenkie de Jong, pel qual el club català encara ha de pagar a l'Ajax 48 milions d'euros; Philippe Countinho (40 milions al Liverpool), Francisco Trincao (9,8 milions a l'Sporting de Braga), Junior Firpo (9 milions al Betis) o Matheus Fernandes, fitxat del Palmeiras fa un any, i pel qual encara es deu al club brasiler 4,6 milions, tot i que el jugador només ha disputat 17 minuts amb el primer equip. En canvi, el Barça només té pendents de cobrar en traspassos 46.400.000 euros, de manera que el balanç en aquesta partida presenta un saldo negatiu de 150.300.000.

Segons la memòria anual, durant la temporada 2019-2020, l'entitat va tenir uns ingressos d'explotació de 885.400.000 d'euros, quan la previsió era la d'ingressar 1.059 milions. És a dir, 203.700.000 menys que atribueix a la pandèmia per la covid-19. Aquests 855 milions suposen, a més, una reducció del 14% respecte als 990 milions d'euros que el FC Barcelona va ingressar en l'exercici anterior, i unes pèrdues després d'impostos de 97 milions d'euros. Aquesta pèrdua d'ingressos prové principalment del retorn parcial d'abonaments als socis, la pèrdua de taquillatges pels partits a porta tancada i dels ingressos d'explotació d'instal·lacions. En aquesta última temporada, la ràtio de cost esportiu sobre ingressos ha estat del 74%, 6 punts més respecte a la temporada 2018-2019, tot i que el cost salarial ha estat un 5% inferior (ha passat de 671 milions a 636) a causa de les rebaixes salarials acordades.