El Barça presenta la seva samarreta especial per al Clàssic: meitat blaugrana, meitat 'senyera'

El FC Barcelona usarà una samarreta especial i commemorativa en el pròxim Clàssic contra el Reial Madrid, a l'abril i en feu blanc, inspirada en qui fora capità Carles Puyol i que conjunta els colors blaugrana del club i els de la 'senyera' de Catalunya.





i en la qual, per primera vegada, es combinen aquests colors per a posar en relleu el "caràcter culer" i l'"orgull" de ser del Barça, juntament amb les arrels del club i la seva identitat lligada a Catalunya.Per al seu llançament, l'exjugador i capità Carles Puyol, una peça audiovisual en la qual es recorden els valors del club i Puyol anima a l'afició de cara a aquest Clàssic."Si necessiteu raons per a donar-ho tot en moments tan durs com aquest, no les busqueu fora. Estan dins de cadascun de nosaltres", resa qui fora capità en l'anunci.La samarreta compta amb les tradicionals franges verticals, però en les bandes frontals de color grana, que s'inicien des de la part inferior i es van difuminant de manera progressiva en la zona del pit.En la franja blava central, la silueta de la bandera catalana s'aprecia gràcies a l'ús de diferents tonalitats de blau, que en aquest cas sí que arriben fins al coll i que en aquest disseny queda emmarcat per un rivet de color groc.Completen l'equipament els pantalons en blau, seguint la mateixa tonalitat utilitzada en la samarreta, i mitjons també en color blau, quei que dóna la volta completa.