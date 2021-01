Les eleccions al Barça confirmades pel 7 de març

Les eleccions a la presidència del FC Barcelona, que es disputaran entre Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, se celebraran finalment el 7 de març i s'hi podrà votar per correu o en sis seus electorals, en lloc de les onze previstes.

Així ho ha comunicat la Junta Gestora de l'entitat, que presideix Carles Tusquets. La jornada electoral, inicialment prevista pel 24 de gener, es va haver de posposar a causa de les recomanacions a causa de la pandèmia.

Les votacions tindran lloc el 7 de març entre les 9 i les 21:00 hores i el calendari electoral es desenvoluparà fins al 5 de març; el 6 de març serà la jornada de reflexió.

La Gestora ha anunciat que, un cop la Generalitat ha modificat la Llei de l'Esport, es podrà votar per correu ordinari i el club ja ha activat els tràmits necessaris per possibilitar aquesta modalitat.

El vot es realitzarà a través de la xarxa d'oficines de Correus i dels seus recursos humans i tècnics "que garanteixen i fan possible les certificacions corresponents" perquè les votacions puguin desenvolupar-se de forma "totalment segura" per part dels socis residents a Espanya i al Principat d'Andorra.

Hi haurà dues modalitats de vot per correu: una general (a través de l'oficina de correus corresponent) i l'opció de votar des del mateix domicili, disponible per als socis majors de 65 anys que ho sol·licitin o que no puguin desplaçar-se al lloc de votació per motius de salut.

El vot per correu haurà de sol·licitar-se entre el 29 de gener i el 9 de febrer i els socis que ho demanin hauran de comunicar-ho telemàticament al club.

En el cas dels socis que s'hagin acollit a la modalitat del vot des del seu domicili, hauran d'exercir el seu dret a vot al mateix moment en què el funcionari de Correus faci lliurament de la documentació postal, amb les paperetes i el sobre corresponent.

Entre els dies 15 al 26 de febrer, els socis que s'hagin acollit a la modalitat general deuran lliurar el seu vot a l'oficina de Correus que els correspongui, informa el club.

A causa de les restriccions per la pandèmia, es reduirà les seus electorals d'onze a sis, ja que es prescindirà de les seus situades fora de Catalunya, amb excepció d'Andorra.

Així, les seus seran al Camp Nou Barcelona (111 taules electorals), Lleida (2), Girona (5), Tarragona (3), Tortosa (1) i Andorra (1). El club ha aclarit que existirà un cens electoral per seu i per tant els socis només podran anar a votar a la seu que els sigui assignada en funció del seu codi postal de residència.