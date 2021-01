Gabri és el nou tècnic de l'Olot fins a final de temporada

Gabri Garcia agafa la batuta de l'Olot fins a final de temporada, en substitució de Raúl Garrido. Reconegut ex-jugador professional i ex-tècnic de l'Andorra i del Barça juvenil, té la missió de revertir la situació esportiva del primer equip. Gabri, que demà ja dirigirà la seva primera sessió, serà presentat tot seguit, al migdia a l'Estadi Municipal.

Gabriel Garcia de la Torre (Sallent, 10-02-1979) serà el nou entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Olot. El tècnic del Bages va començar la seva carrera a les banquetes com a assistent en el FC Barcelona B, precisament l'últim rival de Raúl Garrido. Al 2015 va agafar les regnes del Juvenil A del Barça i dos anys més tard va viure una aventura a l'estranger a les files del FC Sion (Suïssa). El desembre del 2018 va firmar per l'Andorra de Gerard Piqué, aleshores a Primera Catalana. Va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió i va accedir directament a Segona B, on va dirigir l'equip andorrà mitja temporada fins que va ser destituït.

Com a jugador, Gabri és especialment recordat pel seu pas pel FC Barcelona amb gairebé 130 partits al primer equip després de formar-se a la Masia en una fornada prodigiosa amb els Xavi, Puyol, Mario Rosas i companyia. A nivell estatal, va ser internacional en les categories inferiors i també va debutar amb la selecció absoluta. També va jugar a l'Ajax d'Amsterdam, l'Umm-Salal de Qatar i a Suïssa al FC Sion i el Lausanne-Sport abans de penjar les botes.