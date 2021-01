Oma canvia Girona per Lugo

L'Spar Girona va perdre ahir, per sorpresa, una de les peces de la primera plantilla. I no és una jugadora menor, perquè encara que gaudís de pocs minuts, era una de les més estimades tant al vestidor com per l'afició. Helena Oma considera que és el moment de «pujar a un altre tren» en busca de més protagonisme, i això passa per incorporar-se a l'Ensino de Lugo, amb qui ja hauria de debutar demà passat contra el València. A l'Uni des de 2016, on va arribar amb 19 anys procedent de l'Almeda de Copa Catalunya, l'aler se'n va amb una lliga sota el braç (2019) i la recent classificació de l'equip pels quarts de l'Eurolliga, com a principals fites esportives.

Ara fa un any Oma va patir una greu lesió múltiple al genoll esquerre, amb el lligament anterior trencat i amb afectació a d'altres estructures, que la va obligar a passar pel quiròfan i la va tenir de baixa fins a l'inici d'aquest curs. De fet, segons va revelar Pere Puig ahir en l'acte de comiat, ja a l'octubre va plantejar la possibilitat de marxar «però aleshores vam decidir donar-nos un temps per veure com anaven les coses». Oma, tot i que amb Alfred Julbe ha jugat la majoria de partits, busca un rol més protagonista. Posar-se a prova. I això a Lugo ho podrà fer «tot i que soc conscient que els minuts me'ls hauré de guanyar i que allà no m'han promès res». Davant l'oferta del club gallec el representant d'Oma va tornar a proposar la rescissió del contracte i es va acordar fer-ho després de la bombolla d'Eurolliga d'Schio.

«Girona m'ha canviat la vida. Fins que no vaig arribar aquí, gràcies a l'oportunitat que em donava el club, que no em vaig plantejar tenir una carrera esportiva. A l'Uni hi he après moltíssim i hi he crescut com a jugadora i persona convivint amb jugadores de gran talent», va assegurar. Lamenta l'aler no haver-se pogut acomiadar de l'afició «des de la pista», però considera que «això no és un comiat, és un fins aviat». «Aquest és el millor moment per mi. A vegades s'ha de ser una mica egoista i has de mirar pel teu futur. Crec que he agafat l'oportunitat que em pot permetre seguir creixent com a jugadora», va afegir, insistint en el seu agraïment al club per tots aquests anys. El 14 de febrer Oma serà rival de l'Uni per primera vegada en el duel de Lliga Femenina que es jugarà a Lugo.

Aquesta era la cinquena temporada d'Helena Oma al club, tot i que durant la 2017/18 va estar cedida un temps al Cadí La Seu. Ha sigut una de les jugadores més estimades per l'afició, que ha valorat sempre la seva implicació en l'equip.