Raúl Garrido: "No tinc paraules per explicar el feliç que he estat a Olot"

L'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido, s'ha acomiadat aquest migdia del club en una emotiva roda de premsa que s'ha fet a peu de gespa a l'estadi Municipal. Dues hores després que es confirmés la seva destitució, Garrido i el seu ajudant, Kevin Martínez, acompanyats per Joan Agustí i Sergi Raset, han fet una valoració de la seva sortida. No hi ha hagut ni retrets ni males paraules, al contrari, Garrido ha dit que "no tinc paraules per explicar el feliç que he estat a Olot" i ha assegurat que sempre portarà el club "al cor".

"Era un projecte que ens havia enamorat i l'estiu passat ens quedava la sensació que això encara no havia acabat i que podíem créixer més", ha explicat el ja exentrenador durant la seva compareixença. Garrido també ha indicat que "hem gaudit molt, hem patit també, però marxem molt tranquils perquè crec que hem instaurat una manera d'entendre el joc en la qual tots ens hem sentit identificats"." M'he desvinculat contractualment del club però emocionalment és impossible. Sempre seré soci de la Unió Esportiva Olot", ha afegit.

Per la seva banda el president Joan Agustí ha assegurat que "avui és un dia trist per la directiva i pel club. Hem tingut una temporada molt desgraciada, les coses no ens han sortit". També ha pres la paraula el secretari tècnic, Sergi Raset, per indicar que la destitució de Garrido i Martínez "ha estat una decisió molt difícil de prendre per l'estima que hi ha entre les dues parts". L'Olot anunciarà en les pròximes hores el substitut, i tot apunta que serà l'exjugador del Barça i exentrenador de l'Andorra, Gabri.