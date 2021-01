"El primer objectiu és sortir de la zona on ens trobem"

Gabri Gómez ha viscut avui el seu primer dia com a entrenador de l'Olot. No només ha dirigit la primera sessió de treball amb els seus nous futbolistes, sinó que també ha sigut presentat a l'estadi. Ha explicat que farà "tot el que estigui a la meva mà" i que dedicarà "el màxim de temps" pel bé del club, perquè "el meu compromís amb l'entitat serà màxim". Tot, amb la permanència entre cella i cella. "L'objectiu ara mateix és sortir de la zona on ens trobem. Parlar de més enllà no ens servirà per guanyar res de res".

Arriba per substituir el cessat Raúl Garrido, de qui se n'ha declarat un admirador, explicant també que no pensa tocar massa coses del que havia fet el seu predecessor en el càrrec. "El que vull és continuar amb la idea que hi ha ara mateix i fer-la créixer. És una aposta molt clara. El club ha considerat que no soc una persona que puc seguir amb aquesta línia". Al mateix temps que ha explicat que ha vist un Olot "una mica irregular" durant moltes jornades però que en els últims partits li ha vist un "to competitiu" que serà necessari perquè els bons resultats acabin arribant.

El preparador treballarà colze a colze amb Miquel Ángel Muñoz, el nou segon entrenador i també coordinador del futbol base. També s'hi afegeix Héctor Simón, el capità de la plantilla, que es troba de baixa des de l'inici de la temporada. Tots tres i també amb l'objectiu de facilitar l'adaptació a les noves maneres de fer, s'ha apostat per la continuïtat de la resta del cos tècnic: Ferran Joanmiquel com a preparador físic; l'entrenador de porters Pol Fresneda; o l'analista Jordi Martín. No hi serà Albert Jorquera. El de Bescanó, que havia acompanyat Gabri a totes les banquetes, ha preferit continuar la seva aventura al capdavant del projecte del Santa Coloma andorrà.

Sense gaire temps per perdre, aquest diumenge dirigirà el seu primer partit des de la banqueta.Un rival complicat, però que d'aconseguir els tres punts, suposaria un cop d'aire fresc per aquest nou projecte.