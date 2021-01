Espanya venç Noruega i obté el bitllet per a les semifinals

La selecció espanyola masculina d'handbol es va classificar anit per a les semifinals del Mundial, on no arribava des de feia sis anys, després d'imposar-se per cinc gols de diferència (31-26) a Noruega. L'equip del sarrianenc Jordi Ribera va dominar gairebé sempre el marcador, signant una excel·lent primera meitat i sostenint el resultat al segon temps gràcies a les intervencions del porter Rodrigo Corrales, contra un rival que va acusar la lesió de la seva estrella, Sander Sagosen.

Pas endavant del conjunt espanyol, que, després de dominar el continent, ara vol tornar a guanyar un Mundial per tercer cop. El primer obstacle serà Dinamarca, actual campiona, i que va eliminar a penals l'equip amfitrió (39-38). De moment, ahir es va desfer de la vigent subcampiona, a la qual va dominar amb claredat durant els primers 30 minuts (21-15) per patir més després. Les vint intervencions de Corrales i les accions d'Álex Dujshebaev van ser decisives per aguantar la reacció rival i collar la victòria.