Vídeo: Així es prepara una contrarellotge ciclista per equips, a vista de «dron»

Les espectaculars imatges mostren el conjunt Movistar preparant al circuit Costa d'Almeria una contrarellotge per equips, potser la disciplina ciclista més complicada de fer bé i on el corredor no depèn només de si mateix, sinó de la destresa i la força física dels companys.

Les imatges van ser rodades el diumenge 17 de gener durant la concentració de pretemporada que el conjunt espanyol va realitzar a la província d'Almeria per començar a preparar i a dissenyar l'any ciclista que comença d'aquí a poques setmanes. Tot i que no hi ha contrarellotge per equips aquest any al traçat del Tour, encara no es coneixen els recorreguts ni el disseny de les etapes del Giro i de la Vuelta, i en una jornada d'aquestes característiques poden guanyar-se o perdre segons, o fins i tot minuts, que després resulten determinants en la lluita final per guanyar o quedar ben situat a la classificació general final.

La gravació es va efectuar amb l'ajuda de drons de carreres, que eren pilotats per Iván Merino, dues vegades campió d'Espanya de la modalitat.