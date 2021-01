Apurant el cronòmetre per injectar gol a la plantilla

Per atrapar els objectius, els que siguin, en futbol és imprescindible sumar punts. I aquests arriben quan hi ha contundència a les àrres. En atac i en defensa. És obvi per a qualsevol equip i en qualsevol categoria. Ho intenta seguir al peu de la ratlla el Llagostera, que no vol cap disgust en les jornades que queden i ha decidit apurar fins a darrera hora el mercat d'hivern per reforçar-se. Enrere, el conjunt blaugrana funciona prou bé, però ve de perdre un dels seus centrals, Lucas Viale. Als 35 anys, fa pocs dies va ser intervingut d'una ruptura del menisc extern. Es perd la temporada i el club, a moure fitxa. Arribava Alejandro Marcos, un jove defensa amb molta projecció cedit pel Castelló i amb experiència al filial del Torí italià. A més, l'adeu d'Èric Jiménez tot buscant més minuts va obrir la porta a l'activació de la fitxa de David Bigas, sumant així una peça més a la reraguarda. Tot i que aquesta no és la gran assignatura d'un equip, que si bé encaixa pocs gols, encara en fa menys. Per això, lligar un davanter és la prioritat fins el proper dilluns, quan el mercat tanqui.

Ara per ara, al Llagostera tothom té les coses clares. S'han obert diferents opcions però cap ha acabat de fructificar. Es descarten noms i allà on s'apunta, en l'àmbit econòmic no hi ha opcions d'arribar-hi. Però ningú perd l'esperança, perquè s'intentarà que en aquests dies que resten es pugui desencallar alguna de les operacions que hi poden haver en marxa. Amb una fitxa lliure per un major de 23 anys, portar un home de referència en atac és el que més desitja Oriol Alsina. El Llagostera només ha fet sis gols en onze partits, el segon pitjor registre del seu grup. Aquest gener ve de quedar-se a zero al camp de l'Andorra i de guanyar per la mínima a domicili i contra el Prat, el cuer. Després de descansar l'última jornada, serà demà quan tornarà a l'acció i ho farà de nou a fora per enfrontar-se a l'Hospitalet.