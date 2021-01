El Bàsquet Girona jugarà cinc partits en un febrer clau

El Bàsquet Girona disputarà cinc partits en un mes de febrer clau per a les seves aspiracions a la LEB Or. L'equip de Carles Marco, en el millor moment de la temporada després d'encadenar tres triomfs seguits (Castelló, Osca i Lleida), reprendrà la competició dimarts que ve a la pista de l'Alacant, on recuperarà un dels duels que van quedar ajornats pel brot de coronavirus que va afectar el vestidor gironí. En el programa de febrer encara hi falta un partit pendent, el del duel contra l'Almansa que s'hauria de celebrar demà, però que també es va posposar, en aquest cas, per l'afectació del virus en el bloc rival.

El Girona jugarà només dos partits a Fontajau, el diumenge 7 contra el Granada (12.00) i el dia 28 davant del Canoe (12.30). Pel camí haurà recuperat el partit amb els madrilenys que ja s'ha modificat de data quatre cops corresponent a la primera volta (dimarts 9) i visitarà el Múrcia, un rival directe, de qui ja es va desfer amb solvència a Fontajau.

La sèrie de tres triomfs seguits que acrediten els gironins els ha reactivat a la classificació, on ara són sisens del grup B, amb un balanç de 5/6, a dos triomfs del cinquè, el Granada, que tanca el tall entre els equips que lluitaran en la segona fase per l'ascens i els qui ho hauran de fer per no baixar. La disputa la setmana passada de la Copa i l'ajornat de demà amb l'Almansa hauran tingut parat el Girona dues setmanes precisament quan vivien el millor moment. Dimarts que ve reprendren la lliga, amb la visita a un Alacant que va segon (9/3).