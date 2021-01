El gran salt de Clàudia del Moral

Clàudia del Moral, una base d'Hostalric, de 24 anys, que havia passat bona part de la seva formació a la base de l'Uni, és la peça escollida per Pere Puig per ocupar la fitxa vacant des de la marxa d'Helena Oma cap a Lugo. Del Moral va tancar precipitadament el març passat, per culpa de la pandèmia, una etapa de quatre anys als Estats Units, on a banda dels seus estudis de Ciències de l'Activitat física i l'Esport va prosseguir amb la seva carrera basquetbolística a la lliga universitària americana. Els dos últims cursos els va disputar a la divisió 1 de l'NCAA amb la universitat de St. Bonaventure, a Nova York. Abans havia estat a Colorado i Texas.

L'Spar, en una situació econòmica «catastròfica» en paraules de Pere Puig, necessitava una jugadora, i Del Moral, després d'estar aturada des del seu retorn a casa el març passat, tenia moltes ganes de tornar a competir. «Tothom hi surt guanyant», deia ahir la nova base de l'Uni, que té perfectament assumit el rol que li tocarà assumir a l'equip d'Alfred Julbe. «M'havien sortit algunes coses a Lliga Femenina 2 i tenia ganes de jugar. Amb en Pere havíem estat en contacte i estic molt contenta que m'hagin triat a mi», va assegurar la selvatana.

Formada a l'Hostalric, on va començar a jugar «amb quatre o cinc anys», va passar en edat preinfantil a la base de l'Uni, on hi va romandre fins a júnior de segon any. De Fontajau va marxar dos anys a l'Arenys de Copa Catalunya, i d'allà, als EUA, on es graduava l'any passat. La seva idea era continuar a Amèrica, però el coronavirus li va fer la guitza, obligant-la a tornar a Girona «quan ja havia trobat una feina de professora i entrenadora de bàsquet a -Brooklyn. El virus em va fer perdre l'oportunitat».

Un tren se li va escapar, però li n'ha arribat un altre: formar part de la primera plantilla de l'Spar i competir a la Lliga Femenina i a l'Eurolliga. «La meva il·lusió és màxima. Podré aprendre de les millors jugadores. És una oportunitat única que no podia deixar passar», confessa. Un dels seus referents és Laia Palau, i ara hi compartirà vestidor. «Espero que pugui ajudar l'equip. Als EUA m'he empassat milers de partits de la WNBA i ara també podré ?tenir al costat Chelsea Gray. Soc una afortunada», va afegir la nova jugadora de l'equip gironí, que avui encara no estarà a la banqueta, i que s'incorporarà dilluns que ve.