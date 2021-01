El Bàsquet Girona reforça el lloc de base amb l'argentí Pedro Barral (Evreux)

El sobtat retorn de Dani Garcia a Manresa, reclamat per Pedro Martínez per jugar a l'ACB, havia deixat afeblida la posició de base del Bàsquet Girona, una situació que s'ha de corregir amb l'arribada de l'argentí Pedro «Pepo» Barral. El nou reforç de l'equip de Carles Marco té 26 anys i ve de viure la seva experiència al bàsquet europeu, aquesta mateixa temporada, amb l'Evreux de la segona divisió francesa. Allà les lesions només li han permès jugar dos partits de set. Internacional amb la seva selecció, amb la qual va debutar fa un any, ha fet la gran majoria de la seva carrera a l'Obras, on durant dos anys va tenir-hi d'entrenador Trifón Poch.

Barral, per tant, ve per complementar-se amb Albert Sàbat. És un base d'1,87 metres i 79 quilos de pes, a qui el 2015 Poch definia com un dels millors bases sub-23 de la lliga argentina. Amb l'Obras va debutar a l'elit el 2011 i hi va disputar més de 350 partits, una xifra de rècord. N'era el capità i temporada rere temporada, un dels referents anotadors. Aquesta temporada li va sortir l'opció de fer el salt a Europa i va acceptar la proposta de l'Evreux.

Amb l'equip francès hi va debutar a finals de setembre, en un partit de la Copa contra l'Orleans Loiret (derrota per 79-93, amb 9 punts, 2 assistències i 7 rebots en 30 minuts de joc). Després a la lliga hi va disputar dos duels més, en una temporada on ha tingut diversos problemes físics. Ara té l'oportunitat de tastar la LEB Or, la segona divisió espanyola, i recuperar les sensacions que l'havien fet destacar a l'Argetnina.

El nou jugador del Bàsquet Girona no podrà debutar fins al diumenge 7 de febrer, a Fontajau, contra el Granada. Dimarts, a Alcant, no hi serà perquè en el moment de jugar-se aquest partit encara no l'havien fitxat. Tampoc es podrà enfrontar al Canoe a Madrid el dia 9. Amb l'arribada de Barral es tanca la plantilla, que ha patit les sortides dels cedits Aleix Font (Saragossa) i Dani Garcia (Manresa), la lesió d'Àlex Llorca, i l'arribada de l'islandès Kari Jónsson, en les últimes setmanes.