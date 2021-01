Espanya lluitarà pel bronze al Mundial contra França

La selecció espanyola d'handbol haurà de conformar-se amb lluitar per la medalla de bronze al Mundial d'Egipte, després de caure ahir contra Dinamarca en una semifinal en què els de Jordi Ribera mai van trobar la manera de contenir en defensa el rival. Els «Hispans» jugaran demà (17.30) contra França pel bronze. La final la jugaran Dinamarca i Suècia, que va sorprendre els francesos per 26-32.

A pesar dels problemes defensius Espanya va arribar a l'últim minut de joc amb la possibilitat de forçar la pròrroga, però el llançament del pivot Rubén Marchán, la fórmula que van trobar els de Jordi Ribera per pal·liar els maldecaps que generava Dinamarca en atac, va botar fora de la línia després de tocar al travesser.

La selecció espanyola mai va trobar la forma de contrarestar les diferents variants tàctiques que va desplegar el conjunt danès, especialment quan va apostar per atacar amb set jugadors de camp. Una fórmula que Dinamarca acostuma a fer servir de manera habitual, però mai com ahir des del primer segon. Ribera va lamentar al final del partit que «ens ha faltat una mica de sort perquè hem tingut diverses oportunitats per empatar el partit».