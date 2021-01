El Granada, l'escull del Barça per accedir a les semifinals de Copa

El Barcelona, l'equip més llorejat de la Copa del Rei amb 30 títols a les seves vitrines i 41 finals disputades, l'última el 2018, disputarà la seva tercera eliminatòria de la present edició després de vèncer en les dues rondes anteriors el Cornellà, de Segona B, i el Rayo, de Segona A. En tots dos partits li va tocar patir. Ara, tot buscant les semifinals, l'obstacle és el Granada a Los Cármenes.

Els andalusos estan realitzant un bon torneig i, de moment, ja han deixat fora el San Juan, la Cultural de Lleó, el Màlaga i també el Navalcarnero. Tots ells, de menor categoria. Respecte aquest enfrontament, el director de relacions institucionals del Barça, Guillermo Amor, va pronosticar que l'equip blaugrana té «moltes opcions de passar» de ronda perquè «estem jugant molt bé i estem sent més regulars. Hem de guanyar sigui com sigui per continuar amb vida en aquesta competició». El matx es jugarà el proper dimecres, 3 de febrer, a partir de les nou de la nit, en obert per Mediaset.

L'únic equip de la Segona Divisió que es manté amb vida a la competició, l'Ameria, s'enfrontarà el Sevilla al seu estadi. Es veuran les cares el dimarts, dia 2, també a les nou (Mediaset). L'Almeria ve d'eliminar L'Hospitalet, Numància i dos equips de Primera com ho són l'Alabès i Osasuna. El Sevilla, de la seva banda, ve de desfer-se amb contundència del València (3-0) després de fer fora el Lucena, Linares i Leganés.

Un altre derbi, en aquest cas a la Comunitat Valenciana, és el que disputaran el Llevant i el Vila-real, tots dos amb les semifinals entre cella i cella. Jugaran el dia 3 a les set (DAZN). Les eliminatòries de quarts de final de la Copa del Rei es completen amb l'enfrontament entre el Betis i l'Athletic (4/2, 21h DAZN), flamant campió de la Supercopa d'Espanya i que encara té pendent de disputar la final de Copa de la passada temporada enfront de la Reial Societat el proper 3 d'abril.

Retorn a la feina

Després de gaudir d'un dia de descans, la primera plantilla del Barcelona es va tornar a entrenar ahir a la ciutat esportia Joan Gamper per començar a preparar el partit de demà a la nit contra l'Athletic al Camp Nou. El tècnic, Ronald Koeman, va comptar amb tots els jugadors disponibles.