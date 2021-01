El Massi-Tactic tindrà l'equip més internacional en el tercer any a l'elit ciclista

El Massi-Tactic UCI Women's Team iniciarà la tercera temporada a l'elit del ciclisme femení de carretera amb un equip més internacional que mai. 7 de les 12 corredores del conjunt de Torroella de Montgrí són estrangeres amb l'objectiu de donar un pas més aquest 2021. Els cinc fitxatges d'aquest any són internacionals: la noruega Vita Heine, l'eslovena Spela Kern, l'holandesa Maaike Coljé, la britànica Emma Grant i la canadenca Olivia Baril, que s'afegeixen a les renovades Gabrielle Pilote-Fortin, de Canadà, i Agua Marina Espinola, de Paraguai. La resta de l'equip -únic català de la màxima categoria- es completa amb les continuïtats de la tarragonina Mireia Benito, l'empordanesa Mireia Trias, l'osonenca Martina Moreno, la barcelonina Patri Ortega i la gaditana Belén López.

El Massi-Tactic s'ha presentat avui a Púbol amb l'ambició que el projecte segueixi creixent després de superar amb èxit els dos primers anys, tot i que el 2020 va estar clarament marcat per la COVID-19. La temporada 2021 té previst iniciar-se al març i la intenció és competir durant vuit mesos en curses nacionals i internacionals, algunes de les quals de la UCI WorldTour, el primer nivell. La presentació ha tingut lloc a La Bruguera de Púbol, a la casa rural Halo Cycling Project, on l'equip està fent una estada des del passat dia 22 i que finalitza demà. Hi han assistit Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya; Pep Pujols, representant Territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, i Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí; Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació de Girona; i Carles Ferrer, delegat a Girona de la Federació Catalana de Ciclisme, entre altres.

Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter, ha explicat que "aquest, ha de ser un any per explotar i per valorar fins on podem arribar, després que els dos primers anys ens hàgim donat a conèixer al món professional i hàgim obtingut bons resultats en curses conegudes. Aquest 2021 esperem obtenir els primers podis i victòries en el calendari World Tour i ser uns referents a Espanya i a Europa".