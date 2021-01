Ronald Koeman: «El Barça no està per guanyar moltes coses»

L'entrenador del Barcelona Ronald Koeman ha considerat que el seu equip "no està per guanyar moltes coses" en la roda de premsa prèvia al partit davant l'Athletic de Bilbao.

"Cal ser realista i saber d'on venim, dels canvis que hem fet i dels jugadors joves que hi ha", ha afegit en aquest sentit el tècnic holandès.

A més, ha dit que "la Lliga està complicada per la diferència de punts amb l'Atlètic de Madrid i a la Champions League no hi ha un favorit per guanyar la competició".

Preguntat per l'informe de la secretaria tècnica desvetllat per TV3, que recomana el fitxatge del central del Manchester City Eric Garcia i posa en dubte que Samuel Umtiti i Óscar Mingueza estiguin preparats per a compromisos d'alt nivell, Koeman ha respost que no mira "molt la premsa" i que li "interessen els partits".

Però davant la insistència dels periodistes, ha explicat que "sempre és important tenir algú al club que estigui treballant per millorar la plantilla al gener o de cara a l'any que ve". Així, ha dit que ell no li molesta "perquè és un treball que ha de fer el club i els jugadors no han d'estar enfadats perquè participen molt en els partits".

Sobre Umtiti ha explicat que "ha estat fora per una lesió, s'ha recuperat bé i s'està comptant amb ell". I respecte a Mingueza, que "està jugant molts partits des que va pujar del filial".

Koeman també ha admès que ha parlat recentment amb l'entrenador del Manchester City Pep Guardiola, però "per felicitar-lo pel seu cinquanta aniversari, no per parlar sobre Eric Garcia". El tècnic holandès ha explicat que "si no és possible que (el jugador) vingui al gener" ho accepta i segueix "endavant".

La gran novetat a la llista per enfrontar-se a l'Athletic de Bilbao podria ser Sergi Roberto, que portava lesionat des de finals de novembre. "Té possibilitats d'entrar a la llista", ha admès Koeman.

L'entrenador del Barcelona ha considerat que "en els dos partits jugats recentment davant l'Athletic de Bilbao" el seu equip va tenir "moltes possibilitats de guanyar" (de fet, va vèncer per 2-3 en Lliga) i que sap que el conjunt bilbaí "és físicament fort i treu molt rendiment de la pilota parada".