La Volta a Catalunya i la Copa d'Europa de Triatló tornen a Banyoles aquest any

Amb tota la cautela que comporta una pandèmia, l'Ajuntament de Banyoles està treballant per organitzar 5 esdeveniments esportius, alguns d'ells amb participació d'atletes internacionals, que es duran a terme aquest 2021. El regidor d'esports de l'Ajuntament, Jordi Congost, va presentar ahir i, de manera provisional, el Calendari Esportiu per aquest any. El primer gran esdeveniment serà el 27 i 28 de febrer amb la celebració de la Copa Catalana Internacional de BTT a la Draga i amb el recorregut habitual pel puig de Sant Martirià.

El dia 23 de març està prevista una etapa de contrarellotge de la Volta a Catalunya amb sortida i arribada a Banyoles. Aquesta és la mateixa prova que ja estava prevista pel 2020 i que finalment es va suspendre per l'arribada de la Còvid-19. Per l'edició d'enguany s'està treballant amb unes modificacions del recorregut de la prova que, de moment, preveu instal·lar la sortida i l'arribada l'avinguda de la Farga per disposar de més espai pels vehicles dels diferents equips així com els de l'organització. La prova es disputarà sense públic presencial en aquesta zona de la Farga i es vetllarà per tal que no hi hagi acumulacions de gent en determinades zones de recorregut, en especial als trams més urbans. També s'organitza una competició de Triatló B amb atletes d'abast català i que es farà el 2 de maig.

La Copa d'Europa de Triatló Junior tornarà a Banyoles els dies 4 i 5 de setembre amb un format i nombre d'atletes molt similar al de l'any passat. Finalment el 28 de novembre torna la Marxa Popular de Banyoles que també es va haver d'anular a causa de la pandèmia el 2020.