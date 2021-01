Un gol de Carles Pou en l'últim segon fa sumar un èpic empat al Bordils

El Bordils va jugar de tu a tu davant una de les sorpreses d'aquest any de la Divisió d'Honor Plata, el Burgos, i en va saber treure un empat, gairebé, amb gust de victòria (25-25). Els castellans arribaven a terres gironines havent guanyat els sis últims partits que havia disputat, però un gol de Carles Pou en l'última jugada del partit els va impedir seguir amb aquesta bona ratxa. El conjunt entrenat per Pau Campos va lluitar fins al final, i va saber reaccionar quan anava per darrere en el marcador per sumar el segon partit consecutiu sense conèixer la derrota.

Els locals no es van arronsar quan els castellans van agafar un avantatge màxim de set gols (6-13) quan s'havien jugat 17 minuts. Tot i veure's molt per sota, van saber capgirar la situació i tornar a entrar a dins el partit en arribar al descans (14-16). De fet, els blanc-i-verds s'havien posat, fins i tot, a només un gol (13-14 i 14-15), però en els instants finals del primer temps el visitant Torres va anotar el 14-16 després d'agafar el rebot d'un llançament des dels 7 metres que ell mateix havia exectuat i que Adrià Batlle havia aturat.

En la represa, els de Pau Campos van arribar a empatar el duel (18-18), però una petita desconnexió va fer que els visitants tornessin a agafar un avantatge de tres gols (18-21). Com sempre, els blanc-i-verds no van abaixar els braços i van picar pedra per treure un resultat positiu. Semblava que no ho aconseguirien quan els visitants es van posar quatre gols per sobre quan faltaven 14 minuts per al descans (20-24).

Però ahir el Bordils no volia perdre i ho va demostrar en els minuts finals. Ben plantat al darrere i efectiu en atac va tornar a entrar dins el partit (23-25). Josep Reixach marcava de penal quan faltava un minut (24-25) i el Burgos no sabia aprofitar el següent atac per sentenciar. Amb 15 segons per davant, Campos va demanar temps mort i va elaborar una jugada d'atac que va culminar Carles Pou en un empat èpic.