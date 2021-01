Jordi Ribera porta Espanya al bronze al Mundial

La selecció espanyola d'handbol, de la mà del sarrianenc Jordi Ribera, ha aconseguit la medalla de bronze en el Mundial que es disputa a Egipte després de derrota a França, en el partit per la tercera plaça.

El combinat espanyol s'ha refet de la derrota de divendres davant Dinamarca en la semfinal i s'ha imposat amb solvència al conjunt francès, dominant des del principi el marcador amb un parcial inicial de 4-0. En la represa els gals s'han arribat a posar dos gols per sota (17-15), però Ribera ha sabut gestionar bé el seu equip per tornar-se a escapar en el marcador per agafar un avantatge de sis gols quan faltaven 10 minuts pel final (31-25).

Els espanyols han sabut jugar amb aquesta diferència i s'han acabat imposant (35-29) per aconseguir el bronze. És el primer cop que Espanya aconsegueix una medalla en el Campionat del Món des del 2013 -quan es van emportar l'or- i és la primera medalla del tècnic sarrianenc en una cita mundialista.