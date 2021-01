«Quedarà gravat aquell últim llançament al pal, al final, a punt d'entrar»

Per primer cop en la seva trajectòria com a entrenador, el sarrianenc Jordi Ribera va passar a unes semifinals del Mundial, i va tenir la final a tocar després que Espanya fes un gran partit davant la vigent campiona del món i olímpic, Dinamarca (33-35). «Rubén Marchán va fer un bon llançament, esquivant el porter, però el rebot potser va tenir massa força», explicava l'entrenador del Bordils Pau Campos, qui afegia que «la pilota va impactar a terra i després al travesser, quedant a quatre dits de la línia de gol. Són d'aquelles imatges que en els amants de l'handbol ens quedaran gravades». Hauria sigut l'empat. Però no ho va ser i Dinamarca va sentenciar (33-35). «Ens ha faltat una mica de sort», deia el tècnic de la selecció als vestidors.

Campos també explicava que el combinat entrenat pel sarrianenc «és un equip molt treballat, sobretot en defensa, on sap combinar dos sistemes defensius -el 6-0 i el 5-1- molt bé» a diferència d'altres seleccions que «que porten un sistema defensiu molt treballat i si el canvien és perquè tenen moltes urgències». Tot i així, després del partit Ribera va reconèixer que era «un partit difícil per alternar les dues defenses, ja que els danesos juguen molt bé el 7 contra 6». Pere Coll, entrenador del Banyoles, afirmava que «quan Espanya feia una defensa 5-1, Dinamarca feia un atac 7 contra 6 i ells van marxar dos gols per sobre que va costar recuperar».

Coll també va dir que una altra de les qualitats del Ribera és «la bona gestió de l'equip perquè tots els jugadors tinguin minuts i així tothom pogués tenir ritme de joc i així arribar més frescos en el tram final» i que «arribar per lluitar per les medalles és un bon resultat».