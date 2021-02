Amarg debut de Gabri amb l'Olot

Un Olot reconegut va pecar dels mals que arrossega tota la temporada. El Nàstic en va fer prou amb els gols de Ribelles i Bonilla a la segona meitat per endur-se els tres punts i enfonsar-se encara més a la zona baixa de la classificació, tot i que el joc es va quedar al Municipal.

L'Olot de Gabri sembla que té les idees clares, mou la pilota amb velocitat i té la capacitat d'adaptar-se a un nou esquema des del primer minut. Prova d'això van ser les arribades de Soler i Escoruela, els carrilers ara reconvertits a laterals, van ser capaços de portar gran part del pes atacant. Entre els dos van protagonitzar la majoria de les accions de perill de l'Olot. La primera ocasió va arribar des de la banda dreta però un Eloi Amagat molt participatiu no va poder encertar en el xut que va sortir per sobre del travesser visitant. Més tard ho va provar Kilian en una jugada calcada que va finalitzar amb la mateixa sort. Des de l'esquerra, Escoruela va servir una pilota a Xumetra que no va poder controlar correctament, però tot i així, el de l'Estartit va poder rematar i realment va estar molt a prop d'avançar a l'Olot en el marcador. Tot i això, la més clara dels garrotxins la va tenir Pedro del Campo que no va poder engaltar una centrada de Soler amb l'esquerra.

Juan Delgado també va mostrar bona imatge com a davanter referència, guanyant contínuament les disputes aèries a la rereguarda tarragonina, per generar segones jugades, però sense gaudir de gaires ocasions per provar Jose Aurelio Suárez.

Pel que fa a la defensa olotina, classe magistral de Vivancos que va ser un maldecap per la creació del joc grana, tallant passades perilloses als davanters del Nàstic que van insistir sobretot a la banda de l'empordanès Brugui. El de Bàscara intentava aprofitar la seva velocitat a la banda dreta, on juga a cama canviada, i va originar una passada a Oliva que davant Ballesté no va resoldre l'ocasió amb un xut tímid als peus del porter.

Va ser a la represa quan el Nàstic va trobar premi per partida doble. Just sortir del vestidor es va trobar amb una falta lateral que Ribelles de cap i d'esquenes a la porteria va batre Ballesté amb un gran cop de cap. El cop va generar una bona reacció dels garrotxins que van poder igualar el marcador mitjançant Juan Delgado i Xumetra. Va faltar encert, però els intents donaven ànims als vermells fins que al 63, Bonilla es va treure un potent xut des de 25 metres que va anar directe a l'escaire de Ballesté, que no va poder refusar la pilota.

A partir de llavors, l'Olot va viure els seus pitjors moments. El Nàstic li va cedir la possessió i no va mostrar senyals de voler-la sota cap concepte, més semblant a un partit de frontó que un de futbol. Malgrat aquest favor, els de Gabri no trobaven el forat per fer mal a la porteria de Jose Aurelio Suárez, que no es va trobar excessivament exigit en els últims 45 minuts. Les dues ocasions més clares de l'Olot van venir amb faltes laterals que Blázquez va servir buscant un rematador a l'àrea, però ni Barnils ni Xumetra van poder tocar correctament la pilota amb la testa.

A partir d'aquí, el Nàstic va aconseguir adormir el partit fins al final. La derrota significa posar fi a una ratxa de 420 partits sense perdre al Municipal i debilita encara més a una plantilla massa castigada per les lesions. La setmana vinent, els vermells visiten Badalona en un nou duel vital.