El Barça escala fins al segon lloc

Dos gols, un de Leo Messi en el primer temps i un altre de Griezmann a la segona, van permetre el Barça emportar-se la victòria davant l'Athletic Club (2-1), que va igualar el partit només començar el segon temps amb un gol en pròpia porta d'Alba. Aquesta victòria permet els blaugranes escalar fins a la segona plaça després de sumar quinze punts en els últims cinc partits i retrobar-se amb la victòria a casa, on havia cedit dos empats en els dos últims partits.

Messi tenia un parell de bones raons per reivindicar-se aquesta nit. La primera és que l'última vegada que es va mesurar al Athlétic, en la final de la Supercopa d'Espanya, va acabar expulsat; l'altra, la filtració del seu contracte. A més, feia dos partits que no jugava, dues trobades en els quals el seu equip, amb més cor que futbol, els va tirar endavant. Davant l'Athletic tenia ben apresa la lliçó.

Amb una pressió avançada, els blaugranes van tenir aviat les seves primeres ocasions. En dues recuperacions, el Barça va poder marcar. En el minut 5, Simón va salvar un u contra un davant Messi, després d'una passada de Griezmann i una recuperació de Umtiti. Griezmann, dos minuts després, va tornar a obligar al meta blanc-i-vermell; i Messi, després de desviar amb el pit una rematada de Pjanic (min. 14), va poder avançar al seu equip. Però el punt va arribar de falta. Messi la va forçar i ell la va anotar. Va ser en un magistral llançament que es va colar per l'escaire esquerra (1-0, min. 20).

Araujo, en una incursió ofensiva, va buscar la meta de Simón en el minut 25 i el Barça va baixar les pulsacions del seu futbol. Va arribar l'Athletic amb alguna acció a pilota parada, però sense perill, quan els blaugranes van tornar a accelerar les seves accions, van ?tenir a prop el 2-0. Va ser en una jugada al contraatac iniciada per De Jong i que Dembélé, molt ?actiu durant el primer temps, no va encertar a la vora del descans.

Però l'escenari va canviar ?radicalment en la primera acció del segon temps. En un centre des de l'esquerra, Alba va desviar la pilota i va batre Ter Stegen. Va sentir el gol el Barça durant uns minuts fins que en el 57, una rematada de Pjanic va obligar Simón a realitzar una grandíssima intervenció.

Els de Koeman dominaven, però no amb tanta claredat com en el primer temps, fins que l'holandès va decidir canviar alguna cosa. Tot es va desencallar per al Barça amb una acció de Mingueza, que va sorprendre l'esquena de Muniain i va servir en safata el gol a Griezmann en el 74 (2-1). El Barça va tenir moments de patiment, sobretot amb una rematada de Rául García, en el 88, però també va poder resoldre en una jugada al contraatac que Alba no va concretar en el 94.