Empat del Figueres a Granollers

Amb el record de l'exjugador del Figueres Sergi Murga, que va ser homenatjat abans del partit amb una samarreta empordanesa i un ram de flors dispositats sobre la gespa del camp dels vallesans, els homes de Javi Salamero van esgarrepar un valuós punt contra el Granollers. I més arribant sota mínims amb les baixes de Bech, Tarrenchs i Blanco; i amb la contundent desfeta (0-7) en el darrer precedent entre els dos clubs a Vilatenim.

Entre el 2010 i el 2014 ?138 partits concretament? Sergi Murga va vestir la samarreta del Figueres. El seu record va ser tan gran entre la parròquia empordanesa que abans de la trobada se'l va homenatjar amb una elàstica i un ram de flors sobre la gespa i amb un braçalet negre durant els 90 minuts. El Figueres havia de mostrar una millor imatge respecte al partit d'anada, quan van caure de manera estrepitosa per 0-7 a Vilatenim. Les intencions per guanyar el partit hi eren però la igualtat feia que cap dels dos equips comptés amb ocasions clares de gol. El més destacat de la primera meitat va ser la lesió de Coto al minut 28, que s'afegeix a una llista de lesionats on hi ha Marc Bech, Pol Tarrenchs i Ángel Blanco. El primer xut i avís per part dels de Salamero va ser obra de Pol Gómez. L'ex del Llagostera va provar Álvaro des de fora l'àrea. Un altre Gómez, en aquest cas Dani, va debutar ahir amb la samarreta empordanesa. Pepu Soler i Valverde també van poder decantar la balança però no van ser capaços de transformar cap ocasió i obrir un marcador que els fa conformar amb un punt. La pròxima jornada tindran l'oportunitat de sumar una victòria contra el Cerdanyola a casa.