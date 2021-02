Jordi Ribera porta Espanya a guanyar el bronze al Mundial

La selecció espanyola d'handbol, de la mà del tècnic sarrianenc Jordi Ribera, va guanyar la medalla de bronze en el Mundial d'Egipte. Ho va fer després d'imposar-se a França (35-29) en el partit que decidia la tercera plaça de la cita mundialista. El combinat espanyol, amb un parcial de 4-0 inicial, va anar per davant el marcador en tot moment i va aconseguir una victòria relativament còmoda. És la primera medalla que aconsegueix Espanya en un campionat del món d'handbol des que es va proclamar campiona l'any 2013 com a amfitriona. També és la primera medalla que aconsegueix Ribera en una cita mundialista, després de les dues d'or aconseguides en els dos últims campionats d'Europa. Una tercera posició en el Mundial que deixa el combinat espanyol com un dels favorits de cara als Jocs Olímpics de Tòquio que, en principi, es disputaran aquest estiu.

Espanya es va sobreposar a l'eliminació en semifinal davant Dinamarca (33-35) i va deixar clar des del principi que volia el bronze. Un parcial de 4-0 inicial va demostrar que els de Ribera anaven per feina. També gràcies a l'aportació, una vegada més, de Rodrigo Corrales sota pals ?19 aturades en tot el partit. És cert que els francesos van defensar molt bé el pivot Rubén Marchán, que no va poder anotar en tot el partit, però el combinat espanyol és un equip ple de recursos i, a falta d'un pivot, van trobar la solució amb llançaments exteriors de la mà dels germans Dujshebaev ?Álex, 8 gols, i Daniel, 6? i Raúl Entrerríos ?autor de 4 dianes. Tot això va fer que el conjunt entrenat pel sarrianenc marxés al descans amb tres gols per sobre (16-13).

I en la represa Espanya no es va espantar quan els gals es van posar només dos gols per sota (17-15). A partir de contraatacs i una defensa ben posada, els espanyols van tornar a obrir forat en el marcador i ni jugar amb inferioritat els va impedir agafar un avantatge de cinc gols (23-18). Un coixí prou considerable perquè poguessin afrontar el que quedava de partit amb una mica més de tranquil·litat. Tampoc França va aproximar-se més en el marcador i no va fer perillar en cap moment el bronze per Espanya.