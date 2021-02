El GEiEG recupera els entrenaments internacionals amb l'estada d'un equip de triatló belga

El club esportiu GEiEG de Girona ha recuperat aquesta setmana el projecte Training Camps, en què equips d'elit utilitzen les seves instal·lacions per entrenar. Des d'aquest dilluns hi ha deu esportistes de quatre nacionalitats diferents formen un equip de triatló belga que durant uns dies nedarà a la piscina olímpica coberta que té el GEiEG al barri de Sant Ponç de Girona.

L'entrenador de l'equip, Glenn Poleunis, ha remarcat la dificultat que suposa viatjar en temps de pandèmia, per tots els impediments burocràtics que suposa. Per altra banda, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha destacat la importància de recuperar aquests projectes internacionals per "recuperar la normalitat" que tenia l'entitat esportiva abans de la pandèmia.