Kevin Soni canvia el Vila-real B pel Celta B, on coincidirà amb el tècnic Onésimo

El Celta de Vigo va anunciar ahir la incorporació del davanter camerunès Kevin Soni, que arriba cedit des del Girona, tot i que l'entitat gallega es guarda una opció de compra al final de la present temporada. L'atacant, que a la primera volta de la competició va militar al filial del Vila-real, va debutar a Primera Divisió el 8 d'abril de 2018 en el partit que va enfrontar el Girona amb la Reial Societat a Montilivi. Ho va fer de la mà d'un cos tècnic que dirigia Eusebio i on Onésimo, ara tècnic del Celta B, era la seva mà dreta.

En el seu comunicat de premsa, el Celta destaca que Soni és «un potent atacant» de 22 anys que aportarà experiència al seu filial perquè compta amb pràctica tant en la màxima categoria d'Espanya, on va jugar amb el Girona i l'Espanyol, com a França, on va debutar amb el Girondins. Soni va fitxar pel Girona per jugar amb el Peralada i va arribar a debutar amb el primer equip, però no va acabar tenint continuïtat.