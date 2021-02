Una mala segona part trenca la ratxa de triomfs del Bàsquet Girona a Alacant (74-62)

La ratxa de tres triomfs consecutius que havia impulsat el Bàsquet Girona en les últimes setmanes a la LEB Or s'ha trencat aquest vespre a Alacant (74-62). Una segona part molt dolenta, amb només 23 punts anotats, ha sigut massa llosa davant d'un dels equips favorits per lluitar per l'ascens a l'ACB. Els de Carles Marco han resistit fins el minut 25 (51-49 després d'un bàsquet de Cosialls), però han quedat encallats i ja han tancat aquest tercer parcial perdent de 9 (60-51). En el darrer quart l'Alacant ha acabat passant per sobre del Girona. Martínez, amb dos triples, ha acabat disparant la diferència a +13 (66-53) i els darrers minuts només han servit perquè els locals s'agradessin i els visitants no trobessin cap resposta convincent.

I això que les coses havien començat molt bé per als gironins, protagonistes d'una primera part vibrant. Amb un gran encert exterior el Girona s'ha vist dominant de 8 molt aviat (7-15) després d'un parcial de 0-12. Pitts, també molt encertat de tres, mantenia l'Alacant al partit i liderava la reacció per tancar el primer quart amb tot igualat (20-20). El segon ha mantingut la mateixa línia. Màxima igualtat i un mínim avantatge al descans per a l'equip de casa (44-39) per culpa del desencert gironí en els tirs lliures i d'un triple sobre la botzina de Gjuroski (44-39). Els de Carles Marco han resistit fins al minut 5 del tercer parcial. Des d'aquell 51-49 s'ha passat al 74-62, amb un pobre final el que ha protagonitzat l'equip de Girona.

Màxims anotadors Bàsquet Girona: Faye (12), Logan (8), Sàbat (8), Busquets (8)