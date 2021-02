El Sarrià prepara el derbi després de 10 dies confinat i un mes i mig sense competir

Els jugadors del Sarrià es van retrobar ahir per primer cop en un entrenament després de deu dies confinats en haver-se detectat un positiu per covid-19 a la plantilla. Toca, com deia el tècnic Salva Puig, «adaptar-nos a la situació, trobar les millors sensacions, i fer un bon partit dissabte», en el derbi contra el Bordils. Una jornada especial, la de dissabte al vespre (20 h), tot i que amb la fredor de jugar sense públic, i amb els condicionants a què obliga la pandèmia, l'ambient estigui més refredat. Els de Pau Campos arriben al partit en un bon moment, havent guanyat a la pista de l'Adrianenc i amb un empat contra el potent Burgos. Precisament aquest va ser el darrer rival del Sarrià, que no competeix des del 19 de desembre (va perdre a casa 26-34), i que ha acabat enllaçant l'aturada de Nadal amb el confinament, obligat a ajornar els partits de lliga contra l'Adrianenc i l'Eivissa.

«Tenim moltes ganes de jugar, ja les teníem quan preparàvem el partit contra l'Eivissa i ens va arribar el confinament. Però ens hem d'adaptar a la situació», detallava ahir el tècnic del Sarrià, que a les portes del derbi deia que «no sé ben bé si és bo o dolent enfrontar-nos al Bordils ara». Segons Salva Puig, «serà un partit especial i igualat, com ja s'ha vist en els dos derbis que hem jugat, el del curs passat a Sarrià, i el d'aquesta temporada a Bordils, d'aquells que no es decideixen fins al final». Curiosament, la victòria se l'ha endut fins ara sempre el visitant.

El Sarrià compta disposar de tota la plantilla. Abans dels deu dies de quarantena, Puig tenia alguns jugadors tocats que ja s'han anat recuperant. Durant el confinament s'ha intentat mantenir l'activitat dels jugadors des de casa, i l'entrenador ha estat en contacte amb ells. Ahir van poder tornar a tocar pilota pensant ja en el repte del derbi.

Més enllà del partit amb el Bordils, ara el que més preocupa a Sarrià és recol·locar els dos partits ajornats. El que han de jugar a la pista del Sant Martí Adrianenc encara no té data, però no preocupa perquè es pot afrontar un desplaçament a Barcelona entre setmana. Més pelut pinta el partit contra l'Eivissa, a l'illa. «Amb la situació sanitària anar a Eivissa ara no és fàcil, i un altre tema és que, per a un equip com el nostre, marxar entre setmana fora de Catalunya és impossible perquè els nostres jugadors treballen. De moment, no hem arribat a cap acord i realment preocupa com el podrem encabir, o si al final haurà de dir-hi alguna cosa la Federació», explicava Salva Puig.

El Sarrià (9), tot i haver ajornat els últims dos partits de lliga, tots els de 2021, té a només quatre punts el quart classificat (Sporting Alacant, 13), cosa que porta el tècnic a reflexionar que «encara queda molt per decidir. Si guanyéssim els dos ajornats faríem un salt important. Cada partit té la seva importància». El Bordils es manté cuer, amb sis punts, però té un partit pendent (Teucro) i s'ha reenganxat de ple a la lliga.