El Bàsquet Girona es desinfla en una mala segona part a Alacant

A cinc minuts del final del ?tercer quart una cistella de ?Cosialls (51-49) mantenia el ?Bàsquet Girona viu a Alacant contra un dels favorits a l'ascens a l'ACB. S'havia superat un moment crític (8 punts de desavantatge, 47-39, de ?sortida després del ?descans), però el pitjor encara ?estava per arribar. Els de Carles Marco es van encallar en atac, ?sumant només dos punts més en tot el parcial, i van entrar al ?definitiu nou per sota (60-51). El pivot local Zohore havia sigut peça clau, com també ho va ser Martínez, que, amb tres triples entre el final del tercer quart i l'inici del darrer, va sentenciar definitivament els gironins (66-53), ofuscats en el tir lliure i amb l'encert que havien mostrat a la primera part des de la distància desaparegut. Faye (12) va ser l'únic jugador visitant que va superar els 10 punts.

La ratxa de tres triomfs seguits que havia propulsat el Girona aquest 2021 després d'un inici decebedor a la LEB Or es va trencar a Alacant. I això que l'equip de Carles Marco, encara que al ?tècnic no li agradés l'intercanvi de cistelles de la primera part, ni els 44 punts que va rebre el seu equip, havia resistit prou bé en un duel vibrant. Molt aviat s'havien vist per sobre, els de Girona, després d'un 0-12 (7-15), que només l'encert des del triple de Pitts va poder resistir. L'Alacant va ser capaç de fer una petita estrebada al final del segon quart per marxar al ?descans dominant de 5 (44-39). El perquè s'havia de buscar en els continus errors del Girona des del tir lliure, i en un triple que ?l'Alacant va aconseguir sobre la botzina (Gjuroski) amb només cinc segons de posessió.

A la segona part l'Alacant va estar molt menys fluïd en atac que en la primera, però es que el Girona encara va mostrar-se més espès. Mentre els locals tenien en Zohore una assegurança interior, Rozitis seguia desesperant. Ahir un dels tirs lliures que va provar no va tocar ni l'anella. Faye, que en el darrer partit contra el Lleida havia destacat, ahir va ser el màxim anotador gironí, amb 12 punts. El Girona es va anar apagant i apagant, fins que va dir prou quan Martínez, amb dos triples seguits a l'inici de l'últim quart, sentenciava (66-53) davant la manca de resposta dels visitants. L'Alacant va arribar a marxar de 18 (74-56) fins que un triple de Jonsson i els tirs lliures de Moncanut i Faye van poder maquillar una mica el resultat. Sense temps per lamentar-se, diumenge arriba el Granada a Fontajau (12 h), que ve de perdre ahir a casa contra el Lleida (80-83).