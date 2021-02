El GEiEG torna a acollir els entrenaments d'esportistes d'elit un any després

«Hi va haver un moment que vaig pensar que això era gairebé la mort, una malaltia molt greu cap a la nostra entitat i no sabia si ens podríem refer». Aquestes eren les paraules del president del GEiEG, Francesc Cayuela, recordant el temporal Gloria del gener de 2020, que va provocar greus desperfectes en les instal·lacions de l'entitat gironina de Sant Ponç. I no només això, sinó que immediatament després va haver de passar per tot el confinament i totes les restriccions derivades de la pandèmia. Ara, una mica més d'un any després, el GEiEG torna a acollir esportistes d'elit en les seves instal·lacions amb la reactivació de l'activitat dels Trainning Camps internacionals.

Els primers esportistes a participar-hi han estat els de l'equip belga PTC, format per 10 triatetes de diferents nacionalitats -belgues, txecs, holandesos i un espanyol, que prologaran la seva estada a Girona fins al 21 de febrer. «Tenim diferents objectius, però és un grup d'alt rendiment que ens beneficia a tots poder entrenar a un nivell alt», explicava un dels membres de l'equip, el valencià Jesús Jiménez, de 19 anys.

I és que entre aquests esportistes n'hi ha que es preparen per als campionats del seu país, però també altres que tenen per objectiu arribar a competir en els Jocs Olímpics de Tòquio. Abans, però, s'hauran de classificar fent bons resultats en les diferents proves de la Copa del Món. «Amb tota la situació de la covid no sabem si podrem anar a les diferents proves», afirmava l'entrenador de l'equip belga, Glenn Polenius, afegint que «hi ha molta por perquè no sabem quan hi haurà la pròxima competició». El preparador del conjunt belga explicava que havien triat les instal·lacions del GEiEG perquè «el clima és millor durant l'hivern», tot això sumat al fet que la gent grupista «m'ha ajudat molt i m'han explicat com funciona tot molt bé, tot està perfecte».

L'entitat gironina té prevista l'arribada de tres equips més al llarg d'aquest mes de febrer procedents d'Alemanya. «Quan venen aquí saben on es troben perquè ho han investigat», explicava Cayuela, que també deia que per a ells és «un orgull poder acollir aquesta gent a casa nostra, ja que reconeixen la feina que es fa en les nostres instal·lacions». Un pas cap a recuperar la normalitat.