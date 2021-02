Koeman recupera Dest per jugar a Granada

El Barça recupera Dest i Sergio Busquets per visitar aquesta nit el Granada, en busca de les semifinals de la Copa del Rei. Vista la situació a la Lliga, i els temibles rivals a la Champions, l'opció que podria ser més efectiva per acabar alçant un títol en una temporada més aviat decebedora.

Després de l'enrenou generat per la filtració del contracte de Leo Messi, el Barcelona torna a la Copa amb el repte d'accedir a les semifinals i, de passada, també foragitar les polèmiques extraesportives. Després de patir per eliminar el Rayo Vallecano en l'anterior ronda de vuitens (1-2), el Barça buscarà allargar la solidesa dels últims partits de Lliga.

El més probable és que l'entrenador blaugrana, Ronald Koeman, segueixi apostant pel sistema de joc 4-3-3 o per la seva variant tàctica en 4-2-3-1. La principal incògnita en l'alineació passa per conèixer l'abast de les rotacions que Koeman fins ara ha fet a la Copa. No obstant això, tenint al davant un rival de Primera Divisió, és possible que opti per l'onze de gala. Sergiño Dest ha tornat a la convocatòria un cop superades les seves molèsties a la cuixa dreta, mentre que Busquets ho fa després d'haver sigut baixa contra l'Athletic per sanció.