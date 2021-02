Un positiu per Covid-19 obliga a aïllar a 600 tennistes i treballadors de l'Open d'Austràlia

La detecció d'un cas positiu d'un treballador d'un hotel de Melbourne ha provocat el confinament de prop de 600 persones involucrades en l'Open d'Austràlia, entre elles molts tennistes, i la suspensió de tota l'activitat esportiva tennística a la ciutat, entre elles la tercera jornada de la Copa ATP.

"Un treballador del Grand Hyatt Hotel ha donat positiu per coronavirus. Aquesta persona va treballar per última vegada a l'hotel el 29 de gener i va ser avaluat al final del seu torn, donant un resultat negatiu. Posteriorment, va desenvolupar símptomes i va ser examinat novament el 2 de febrer i va donar un resultat positiu aquest dimecres", va assenyalar un comunicat del Govern de l'Estat de Victoria.

Les autoritats van indicar que estan "contactant amb tots els jugadors, funcionaris i personal de suport de l'Open d'Austràlia" que es van allotjar en aquestes dates en aquest hotel i als quals es "consideren contactes estrets" pel que "han d'aïllar-se i fer-se la prova immediatament".

El Govern de Victoria va remarcar que els seus equips de salut pública "estan identificant llocs d'exposició" i va exposar que en el cas que algun tennista hagi estat a l'emplaçament li impedirà poder jugar ja el primer 'Gran Slam' de la temporada perquè "immediatament ha d'aïllar-se, passar un test i romandre en quarantena durant 14 dies".

"Les autoritats sanitàries ens van informar que un treballador hoteler va donar positiu en la prova de Covid-19. Aquells associats amb l'Open d'Austràlia que van estar en quarantena a l'hotel ara han de ser examinats i aïllats fins que rebin un resultat negatiu", va informar el 'Gran Slam' australià.

Els organitzadors van apuntar que treballaran "amb tots els involucrats per facilitar les proves el més ràpid possible" i que "no hi haurà partits a Melbourne Park el dijous". "Aquest dimecres s'anunciarà una actualització sobre el calendari del divendres", van advertir.

En les instal·lacions que acullen l'Obert d'Austràlia s'està disputant aquests dies la Copa ATP, en la qual Espanya havia de jugar el seu duel amb Grècia aquest dijous.