La concentració i els dos partits contra França que la selecció espanyola havia de fer a Tolosa han quedat suspesos arran d'un resultat no concloent del test COVID-19 en un membre del cos tècnic. D'aquesta manera, les dues jugadores de l'Spar Girona seleccionades per aquestes cites, Laia Palau i María Araujo, hauran de tornar a Girona. Això sí, abans de reintegrar-se als entrenaments s'hauran de fer proves per descartar positius.