El Barça reacciona a temps per guanyar un partit esbojarrat

En un partit esbojarrat, el Barcelona va recuperar l'autoestima guanyant el Granada a la pròrroga i es va classificar així per a les semifinals de Copa. Ho va fer tot i arribar al minut 88 perdent per 2-0, a còpia de fe i ambició, cosa que el va dur a emportar-se la victòria.

Resultat just, tenint en compte que el conjunt blaugrana va dominar amb claredat el duel des de l'inici, endinsant el seu rival a la pròpia àrea. En els deu primers minuts, el porter Aarón va haver de salvar els seus en tres ocasions clares d'Araujo, Messi i Trincao, tots ells titulars en un onze bastant competitiu perquè Koeman no va reservar gairebé a ningú.

El Granada no era capaç d'allargar les seves possessions i a un primer ensurt obra de Puertas va respondre Messi amb una falta des de la frontal que va obligar de nou a aparèixer el porter Aarón, molt segur i decisiu atrapant de nou una altra rematada del central Araujo. Però el que són les coses. Una pífia d'Umtiti, que va perdre una pilota en zona perillosa, va permetre a Kenedy inaugurar el marcador. La ferida encara es va fer més grossa tot tornant dels vestidors, quan Soldado va fer el segon, deixant en evidència Umtiti, a qui va guanyar per velocitat. No va ser la nit del central francès, que va aparèixer en la fotografia dels dos gols del Granada. Se li torçaven les coses a un Barça que, a més, veia com Sergi Roberto patia una nova lesió muscular i havia de ser substituït per Dest als primers minuts del segon acte.

Pròrroga i fi de festa

Continuava dominant l'equip català, que va gaudir d'un munt d'ocasions per marcar però si no topava amb el porter Aarón ho feia amb el travesser, com li va passar a Trincao. Koeman va moure fitxa i entraven Dembélé i Braithwaite, però res canviava. El francès també trobava la fusta i Griezmann, de tisora, tampoc tenia sort quan el partit moria. Però va ser llavors quan es va produir el que va semblar un miracle. Al 88, Messi va dirigir una passada mil·limètrica al pal llarg per a l'entrada de Griezmann, que va rematar de primeres i amb l'ajuda del pal i d'Aarón la pilota va colar-se al fons de la porteria. Va aconseguir empatar, després d'un altre xut a la fusta, amb una diana de Jordi Alba ja al descompte, enviant el partit i l'eliminatòria a la pròrroga.

Va ser un temps extra boig, farcit de gols i fins i tot polèmica. Alba va posar l'esfèrica al cap de Griezmann perquè el francès fes el 2-3 al minut 100, però ben poc després l'àrbitre assenyalava un dubtós penal de Dest que Fede Vico va transformar. Messi va provar-ho poc després des de la distància, Aarón no va blocar bé i el refús el va collir De Jong, que està en estat de gràcia, per anotar el quart. Per si les mosques, el Barça va sentenciar un rival en estat de xoc. Jordi Alba va liquidar el duel amb una gran rematada en el minut 113 després d'una altra assistència de Griezmann davant un Granada que ja amb el 3-5 va abaixar definitivament els braços.